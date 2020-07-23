Малюська показав результати експерименту з платними камерами в СІЗО

“У нас чудові новини: експериментальна модель платних камер у слідчих ізоляторах показує гарні результати. На цей раз за надходження від платних камер ми відремонтували велику безоплатну камеру на 12 осіб у Державній установі “Київський слідчий ізолятор”, - написав Денис Малюська.

Він зазначив, що на ремонт цієї камери витратили нуль гривень коштів платників податків.

“Нагадаю, платні камери у нас уже працюють у Львові, Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Сумах, Старобільську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Луцьку, Чорткові, Івано-Франківську, Ужгороді, смт Кам‘яне та Києві. Надходження від платних камер йдуть на покриття собівартості послуг та ремонт безкоштовних камер”, - додав Денис Малюська.

За його словами, таким чином вони:

- забезпечують дотримання базових прав ув’язнених за відсутності бюджетного фінансування;

- надають можливість екстрадувати українських втікачів з-за кордону, оскільки європейські суди часто відмовляли у екстрадиції у зв'язку з неналежним станом вітчизняних СІЗО;

- зменшують витрати на компенсації за рішенням ЄСПЛ, оскільки українські в‘язні надто часто виграють справи у зв‘язку з неналежним утриманням у СІЗО.

Нагадаємо, 2 липня Денис Малюська презентував перші відремонтовані камери Київського СІЗО.