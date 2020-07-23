Малюська показал результаты эксперимента с платными камерами в СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Экспериментальная модель платных камер в следственных изоляторах показывает хорошие результаты. Об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции Украины Денис Малюська, передает УНН.
"У нас отличные новости: экспериментальная модель платных камер в следственных изоляторах показывает хорошие результаты. На этот раз за поступления от платных камер мы отремонтировали большую бесплатную камеру на 12 человек в Государственном учреждении "Киевский следственный изолятор", - написал Денис Малюська.
Он отметил, что на ремонт этой камеры потратили ноль гривен средств налогоплательщиков.
"Напомню, платные камеры у нас уже работают во Львове, Чернигове, Запорожье, Днепре, Харькове, Полтаве, Сумах, Старобельске, Житомире, Хмельницком, Черновцах, Виннице, Ровно, Луцке, Черткове, Ивано-Франковске, Ужгороде, пгт Каменное и Киеве. Поступления от платных камер идут на покрытие себестоимости услуг и ремонт бесплатных камер", - добавил Денис Малюська.
По его словам, таким образом они:
- обеспечивают соблюдение базовых прав заключенных при отсутствии бюджетного финансирования;
- предоставляют возможность экстрадировать украинских беглецов из-за рубежа, поскольку европейские суды часто отказывали в экстрадиции в связи с ненадлежащим состоянием отечественных СИЗО;
- уменьшают расходы на компенсации по решению ЕСПЧ, поскольку украинские заключенные слишком часто выигрывают дела в связи с ненадлежащим содержанием в СИЗО.
Напомним, 2 июля Денис Малюська представил первые отремонтированные камеры Киевского СИЗО.