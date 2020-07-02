Малюська презентував перші відремонтовані камери Київського СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюська у четвер провів презентацію у Київському слідчому ізоляторі перших камер, відремонтованих за рахунок експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в СІЗО. Про це інформує пресслужба Мін’юсту, передає УНН.
“Сьогодні ми презентуємо перші дві камери у Київському слідчому ізоляторі, в яких за отримані від „платних камер“ кошти проведено ремонт звичайних камер — замінено сантехніку, електрику, дерев’яні вікна на металопластикові, встановлено нові меблі. На матеріали було витрачено близько 45 тисяч грн. Роботи проводилися бригадою засуджених, залишених для господарського обслуговування установи, на заробітну плату яких витрачено 8,6 тисяч грн. У відремонтованих камерах будуть відбувати покарання ув’язнені безкоштовно”, — зазначив Малюська.
Він зауважив, що проєкт носить каскадний механізм реалізації — по мірі надходження коштів за перебування у “платних камерах”, буде ремонтуватись все більше безкоштовних камер по всій Україні.
Заступник Міністра юстиції Олена Висоцька повідомила, що на даний момент платні камери відкрито вже у 15 СІЗО. Загальна сума надходжень за користування “платними камерами” становить на сьогодні більше 183 тисяч гривень.
“У тих слідчих ізоляторах, які приєдналися до експериментального проєкту і де ув’язнені скористалися такою послугою, найближчим часом також будуть проведені ремонти „безкоштовних камер“ за кошти, отримані від „платних камер“. Це Львівський, Чернігівський, Запорізький СІЗО, Вільнянська установа виконання покарань № 11, Дніпровська установа виконання покарань № 4, Харківський, Полтавський, Сумський, Старобільский, Хмельницький та Чернівецький СІЗО, Житомирській УВП 8, Вінницька УВП 1”, — заявила вона.
Нагадаємо, Мін’юст раніше повідомив, що шукає підрядника для реконструкції режимного корпусу державної установи “Київський слідчий ізолятор”. Установа планує витратити понад 18 млн грн.