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Малюська представил первые отремонтированные камеры Киевского СИЗО

Малюська представил первые отремонтированные камеры Киевского СИЗО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська в четверг провел презентацию в Киевском следственном изоляторе первых камер, отремонтированных за счет экспериментального проекта по платной услуге по предоставлению улучшенных бытовых условий в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Минюста, передает УНН.

"Сегодня мы представляем первые две камеры в Киевском следственном изоляторе, в которых за полученные от "платных камер" средства проведен ремонт обычных камер - заменено сантехнику, электрику, деревянные окна на металлопластиковые, установлена новая мебель. На материалы было потрачено около 45000 грн. Работы проводились бригадой осужденных, оставленных для хозяйственного обслуживания учреждения, на заработную плату которых потрачено 8600 грн. В отремонтированных камерах будут отбывать наказание заключенные бесплатно", - отметил Малюська.

Он отметил, что проект носит каскадный механизм реализации - по мере поступления средств за пребывание в "платных камерах", будет ремонтироваться все больше бесплатных камер по всей Украине.

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила, что на данный момент платные камеры открыто уже в 15 СИЗО. Общая сумма поступлений за пользование "платными камерами" составляет на сегодня более 183 тысяч гривен.

"В тех следственных изоляторах, которые присоединились к экспериментальному проекту и где заключенные воспользовались такой услугой, в ближайшее время также будут проведены ремонты "бесплатных камер" за средства, полученные от "платных камер". Это Львовское, Черниговское, Запорожское СИЗО, Вольнянское учреждение исполнения наказаний № 11, Днепровское учреждение исполнения наказаний № 4, Харьковское, Полтавское, Сумское, Старобельское, Хмельницкое и Черновицкое СИЗО, Житомирское УИП 8, Винницкое УИП 1", - заявила она.

Напомним, Минюст ранее сообщил, что ищет подрядчика для реконструкции режимного корпуса государственного учреждения "Киевский следственный изолятор". Учреждение планирует потратить более 18 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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