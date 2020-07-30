Продаж в’язниць має початись вже цього літа - Малюська

"Після надходження коштів від продажу розпочнемо проектування та нове будівництво у містах, де місцева влада виділила земельну ділянку або ж у нас є вільна земля у користування. Насамперед, це Львів та Київ. На жаль, парламент не підтримав законопроект, яким встановлювався зрозумілий механізм розподілу коштів, виручених від продажу. Тому зараз ми змушені адаптуватися до існуючих механізмів продажу, які залишають бажати кращого та дещо затягують процес бюрократичними формальностями", - зауважив очільник відомства.

Раніше УНН писав, що Мін'юст почав продавати "подарункові сертифікати" у VIP-камери в СІЗО.