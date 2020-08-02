Малюська: в Одессе и Николаеве открылись платные камеры СИЗО

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 36038 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102081 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106979 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134157 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110869 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131719 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102132 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102595 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104441 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102065 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Малюська: в Одессе и Николаеве открылись платные камеры СИЗО

Малюська: в Одессе и Николаеве открылись платные камеры СИЗО

Киев  •  УНН

 • 23796 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. В Одесском и Николаевском СИЗО начиная с субботы, 1 августа, начали работать платные камеры. В Одесском СИЗО одна камера для двоих, а вторая - для трех человек. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает УНН.

“С сегодняшнего дня в Государственном учреждении „Одесский следственный изолятор“ начали работать две платных камеры: на двоих и на троих человек”, — говорится в сообщении министерства.

Глава Минюста у себя на странице сообщил, что стоимость пребывания в камерах Одесского СИЗО за 1 сутки — 985 грн с 1 человека, за неделю — 3502 грн с 1 человека, а за месяц — 4093 грн с 1 человека.

“Поэтому теперь, уезжая в Одессу, к стандартному набору плавок, солнцезащитного крема и очков следует добавлять сертификат на платную камеру. А сами сертификаты можно приобрести здесь”, — написал он.

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Он добавил, что аналогичные камеры СИЗО начали работу и в Николаеве.

“Но там дешевле. Сутки — 452 грн, неделя — 1540 грн, месяц — 3666 грн”, — отметил он.

Ранее УНН писал, что Минюст начал продавать “подарочные сертификаты” в VIP-камеры в СИЗО.

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