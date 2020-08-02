Ранее УНН писал, что Минюст начал продавать “подарочные сертификаты” в VIP-камеры в СИЗО.
Малюська: в Одессе и Николаеве открылись платные камеры СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Одесском и Николаевском СИЗО начиная с субботы, 1 августа, начали работать платные камеры. В Одесском СИЗО одна камера для двоих, а вторая - для трех человек. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает УНН.
“С сегодняшнего дня в Государственном учреждении „Одесский следственный изолятор“ начали работать две платных камеры: на двоих и на троих человек”, — говорится в сообщении министерства.
Глава Минюста у себя на странице сообщил, что стоимость пребывания в камерах Одесского СИЗО за 1 сутки — 985 грн с 1 человека, за неделю — 3502 грн с 1 человека, а за месяц — 4093 грн с 1 человека.
“Поэтому теперь, уезжая в Одессу, к стандартному набору плавок, солнцезащитного крема и очков следует добавлять сертификат на платную камеру. А сами сертификаты можно приобрести здесь”, — написал он.
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Он добавил, что аналогичные камеры СИЗО начали работу и в Николаеве.
“Но там дешевле. Сутки — 452 грн, неделя — 1540 грн, месяц — 3666 грн”, — отметил он.