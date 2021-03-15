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“Велика приватизація в’язниць”: завтра відбудеться перший аукціон

“Велика приватизація в’язниць”: завтра відбудеться перший аукціон

Київ • УНН

 • 18379 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. “Велика приватизація в’язниць” дійшла до етапу першого аукціону. Відбудеться він вже завтра, 16 березня, передає УНН із посиланням на повідомлення Мін'юсту у Telegram-каналі.

Цитата

"... якщо хтось має зайвих 220 мільйонів та хоче придбати невеличку в’язницю у кількох кілометрах від Києва — welcome ... У вас є ще трішки часу, аби взяти участь в аукціоні. Тож, поспішайте зареєструватися

Нагадаю: 70% надходжень від продажу установи буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури, яка відповідатиме європейським стандартам. 30% — поповнить державний бюджет", - цитує канал слова міністра Дениса Малюськи.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Міністерство юстиції та Фонд державного майна готують до приватизації майновий комплекс Ірпінського виправного центру (№132).

Додамо, що Малюська уже заявляв, що Міністерство юстиції передало документи на приватизацію першої в’язниці і планують продати її вже у березні.

У червні 2020 року Міністерство юстиції разом з нардепами зареєструвало проект закону (№ 3591), що дозволяє продавати заморожені в’язниці і використовувати 70% надходжень від продажу на нове будівництво і реконструкцію старої тюремної інфраструктури.

Нагадаємо, у серпні минулого року у Мін’юсті анонсували великий розпродаж в’язниць.

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