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Большая приватизация: Фонд госимущества подготовил новые правила

Киев • УНН

 • 12163 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Фонд государственного имущества Украины подготовил новые правила привлечения советника в процесс приватизации крупных объектов. Об этом в Facebook сообщил руководитель ФГИУ Виталий Трубаров, передает УНН.

Большая приватизация: Фонд госимущества подготовил новые правила

"Фонд разработал изменения в предыдущее постановление КМУ, которое определяло порядок привлечения советника", - написал он.

Трубаров уточнил, что, во-первых, существенно расширен перечень основных задач советника. В частности, это приведение бухгалтерской отчетности к международным стандартам, анализ экономических, технических и финансовых показателей, поиск путей решения реструктуризации кредиторской задолженности, поиск потенциальных инвесторов, рекомендации по установлению основных цен и тарифов на продукцию и услуги.

Кроме того, по его словам, к советникам также будут применяться те же ограничения, что и для покупателей - перечень из 13 пунктов, определенный законом о приватизации. Это компании из оффшорных зон (согласно перечню, определенному КМУ) с непрозрачной структурой собственности, бенефициарные владельцы которых не раскрыты на 100%, а также компании, которые происходят из государства-агрессора. Кроме того, компании, которые ранее были стороной продажи объекта приватизации в Украине и с которыми был расторгнут договор за нарушения.

Глава ФГИУ отметил, что советники также не могут одновременно быть и покупателями объекта приватизации.

Соответствующий проект передадут на рассмотрение правительства.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины уже разработал всю необходимую нормативную базу для запуска нового закона о приватизации.

Украинские Национальные Новости

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