Приватизація держмайна: у ФДМУ заявили про готовність всієї нормативної бази
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Фонд державного майна України вже розробив всю необхідну нормативну базу для запуску нового закону про приватизацію. Про це повідомив у Facebook повідомив керівник ФДМУ Віталій Трубаров, передає УНН.
“Фонд розробив 100% нормативної бази для запуску нового закону про приватизацію. По деяким, ще йде процес погодження з окремими міністерствами”, — написав Трубаров.
Як уточнив він, 48 нормативних актів — постанови Кабінету міністрів, накази Фонду щодо діяльності аукціонних комісій, типові договори, порядок повернення у державну власність об’єктів приватизації у разі розірвання договорів купівлі-продажу, форми аукціонної пропозиції щодо стартової ціни об’єктів великої приватизації, порядок контролю за виконанням умов договорів та десятки інших важливих документів.
“Нормативні акти, які стосуються продажу об’єктів малої приватизації, котра проходитиме виключно на електронних майданчиках готує МЕРТ”, — уточнив Трубаров.
Нагадаємо, в Україні налічується 3 444 державних підприємств. Із них, приватизації підлягають 893 підприємства, до передачі в концесію рекомендовано 359 підприємств, 1 255 рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації, а щодо 378 державних та казенних підприємств зміна власника не передбачена.