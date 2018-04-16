Близько третини державних підприємств планують ліквідувати

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Україні налічується 3 444 державні підприємства майже третина із яких підлягає ліквідації або реорганізації, передає УНН з посиланням на "Стратегічне бачення управління державними підприємствами" Мінекономрозвитку.

Зокрема, у результаті аналізу ("тріажу") було встановлено, що в Україні налічується 3 444 державні підприємства. Із них, приватизації підлягають 893 підприємства, до передачі в концесію рекомендовано 359 підприємств, 1 255 рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації, а щодо 378 державних та казенних підприємств зміна власника не передбачена.

Звернемо увагу, реформування сфери управління держвласністю є одним із зобов’язань, які Україна взяла на себе в рамках домовленостей із МВФ.

Нагадаємо, з-посеред об’єктів великої приватизації є чотири підприємства, приватизація яких проводитиметься відповідно до старого законодавства про приватизацію. Це Одеський припортовий завод, “Сумихімпром”, “Центренерго” та Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат (ЗАлК).

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