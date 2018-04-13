Велика приватизація: названо об'єкти, які приватизують за старими правилами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. З-посеред об’єктів великої приватизації є чотири підприємства, приватизація яких проводитиметься відповідно до старого законодавства про приватизацію. Це Одеський припортовий завод, “Сумихімпром”, “Центренерго” та Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат (ЗАлК). Про це УНН повідомили у Фонді держмайна у відповіді на запит.

"Перелік об‘єктів великої приватизації на стадії формування, і буде затверджений Кабінетом міністрів. Із великих є 4 підприємства, приватизація яких буде проводитися відповідно до старого законодавства про приватизацію. Це ОПЗ, Сумихімпром, Центренерго та ЗАлК", - розповіли у ФДМУ.

Як додали у Фонді держмайна, це передбачено перехідними положеннями Закону України про приватизацію державного і комунального майна, який вступив у дію 7 березня 2018 року.

Нагадаємо, Фонд держмайна в зв'язку зі вступом в силу нового закону про приватизацію, переглянув переліки об'єктів на приватизацію в 2018 році, виключивши низку об'єктів.

Раніше повідомлялось, що Міністерство економічного розвитку підтримує законопроект № 8225, який пропонує скасувати низку обмежень для держкомпаній щодо розпорядження нерухомим майном та закликає Верховну Раду якнайшвидше його ухвалити.

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