Приватизація: у МЕРТ пояснили, як підприємства зможуть позбутися зайвого майна

“Ми вітаємо законопроект № 8225. В країні є величезна кількість майна, яка лишилась з радянських часів, не тому, що воно треба, атому, що воно перейшло у спадок. У нас лишиться досить багато стратегічних підприємств, які продавати найближчим часом немає ніякої ні можливості, ні доцільності. Це і „Укргідроенерго“, і „Енергоатом“, і „Укрзалізниця“. Ми не плануємо віддавати їх у руки приватного бізнесу. Проте у них є багато неефективного майна, починаючи від санаторіїв, лазень, до просто застарілих приміщень, що ніяк не використовуються, а іноді використовуються нелегально. Тому і важливо зараз врегулювати питання того, як держпідприємствам позбутися цього майна”, — сказав Нефьодов.

Як пояснив перший заступник міністра економічного розвитку, законопроект передбачає:



простий механізм передачі майна між органами влади, оскільки часто передати якісь об’єкти з одної кишені держави до іншої кишені держави дуже важко або неможливо;



врегулювання питання продажу надлишкового майна (тобто того, що не задіяне у діяльності підприємств). Його треба продавати або передавати місцевим органам влади.



врегулювання питань власності — дивних, застарілих, помилкових форматів, коли державна власність зареєстрована іншим чином. У державі з 90-х років багато питань власності фізично не врегульовані. Це призводить до того, що таке майно не можна здати в оренду. В результаті чого виникає величезна кількість неефективності використання, соціальних проблем.



“Із прийняттям законопроекту ці питання будуть вирішені. Ми зможемо ефективно через ProZorro.Продажі продати це майно і реінвестувати ці кошти у щось потрібне. Тут важлива швидкість, адже це майно втрачає у вартості”, — наголосив Нефьодов.

Він також додав, що таке майно також можна буде передавати у комунальну власність (органам місцевого самоврядування).

При цьому за словами Нефьодова, визначати чи майно не використовується у діяльності підприємства будуть залежно від вартості цього майна рішення менеджменту підприємства, наглядових рад або акціонерних зборів. Компанії також самостійно вирішуватимуть що краще, продати це майно чи здати в оренду.

Нагадаємо, у Світовому банку вважають проведення приватизації однією з реформ, яка дозволить забезпечити зростання ВВП у 2018 році на 3,5%.