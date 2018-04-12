Приватизація: у МЕРТ пояснили, як підприємства зможуть позбутися зайвого майна

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністерство економічного розвитку підтримує законопроект № 8225, який пропонує скасувати низку обмежень для держкомпаній щодо розпорядження нерухомим майном та закликає Верховну Раду якнайшвидше його ухвалити. Про це на брифінгу “Майно підприємств, що не підлягають приватизації. Шляхи ефективного використання” повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, передає УНН.

“Ми вітаємо законопроект № 8225. В країні є величезна кількість майна, яка лишилась з радянських часів, не тому, що воно треба, атому, що воно перейшло у спадок. У нас лишиться досить багато стратегічних підприємств, які продавати найближчим часом немає ніякої ні можливості, ні доцільності. Це і „Укргідроенерго“, і „Енергоатом“, і „Укрзалізниця“. Ми не плануємо віддавати їх у руки приватного бізнесу. Проте у них є багато неефективного майна, починаючи від санаторіїв, лазень, до просто застарілих приміщень, що ніяк не використовуються, а іноді використовуються нелегально. Тому і важливо зараз врегулювати питання того, як держпідприємствам позбутися цього майна”, — сказав Нефьодов.

Як пояснив перший заступник міністра економічного розвитку, законопроект передбачає:

  • простий механізм передачі майна між органами влади, оскільки часто передати якісь об’єкти з одної кишені держави до іншої кишені держави дуже важко або неможливо;
  • врегулювання питання продажу надлишкового майна (тобто того, що не задіяне у діяльності підприємств). Його треба продавати або передавати місцевим органам влади.
  • врегулювання питань власності — дивних, застарілих, помилкових форматів, коли державна власність зареєстрована іншим чином. У державі з 90-х років багато питань власності фізично не врегульовані. Це призводить до того, що таке майно не можна здати в оренду. В результаті чого виникає величезна кількість неефективності використання, соціальних проблем.

“Із прийняттям законопроекту ці питання будуть вирішені. Ми зможемо ефективно через ProZorro.Продажі продати це майно і реінвестувати ці кошти у щось потрібне. Тут важлива швидкість, адже це майно втрачає у вартості”, — наголосив Нефьодов.

Він також додав, що таке майно також можна буде передавати у комунальну власність (органам місцевого самоврядування).

При цьому за словами Нефьодова, визначати чи майно не використовується у діяльності підприємства будуть залежно від вартості цього майна рішення менеджменту підприємства, наглядових рад або акціонерних зборів. Компанії також самостійно вирішуватимуть що краще, продати це майно чи здати в оренду.

Нагадаємо, у Світовому банку вважають проведення приватизації однією з реформ, яка дозволить забезпечити зростання ВВП у 2018 році на 3,5%.

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