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Приватизация: в МЭРТ пояснили, как предприятия смогут избавиться от лишнего имущества

Приватизация: в МЭРТ пояснили, как предприятия смогут избавиться от лишнего имущества

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министерство экономического развития поддерживает законопроект № 8225, который предлагает отменить ряд ограничений для госкомпаний по распоряжению недвижимым имуществом и призывает Верховную Раду как можно быстрее его принять. Об этом на брифинге "Имущество предприятий, не подлежащих приватизации. Пути эффективного использования "сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передает УНН.

“Мы поддерживаем законопроект №8225. В стране есть огромное количество имущества, которое осталось с советских времен, не потому, что оно нужно, а потому, что оно перешло по наследству. У нас останется достаточно много стратегических предприятий, которые продавать в ближайшее время нет никакой ни возможности, ни целесообразности. Это и „Укргидроэнерго“, и „Энергоатом“, и „Укрзализныця“. Мы не планируем отдавать их в руки частного бизнеса. Однако у них есть много неэффективного имущества, начиная от санаториев, бань, до просто устаревших помещений, которые никак не используются, а иногда используются нелегально. Поэтому и важно сейчас урегулировать вопрос того, как госпредприятиям избавиться от этого имущества”, - сказал Нефедов.

Как пояснил первый заместитель министра экономического развития, законопроект предусматривает:

  • простой механизм передачи имущества между органами власти, поскольку часто передать какие-то объекты с одного кармана государства в другой карман государства очень трудно или невозможно;
  • урегулирование вопроса продажи лишнего имущества (то есть того, что не задействовано в деятельности предприятий). Его надо продавать или передавать местным органам власти.
  • урегулирование вопросов собственности — странных, устаревших, ложных форматов, когда государственная собственность зарегистрирована иным образом. В государстве с 90-х годов многие вопросы собственности физически не урегулированы. Это приводит к тому, что такое имущество нельзя сдать в аренду. В результате чего возникает огромное количество неэффективности использования, социальных проблем.

“С принятием законопроекта эти вопросы будут решены. Мы сможем эффективно через ProZorro.Продажи продать это имущество и реинвестировать эти средства в что-то нужное. Здесь важна скорость, ведь это имущество теряет в стоимости”, - отметил Нефедов.

Он также добавил, что такое имущество можно будет передавать в коммунальную собственность (органам местного самоуправления).

При этом, по словам Нефедова, определять или имущество не используется в деятельности предприятия будут в зависимости от стоимости этого имущества решением менеджмента предприятия, наблюдательных советов или акционерного собрания. Компании также самостоятельно смогут решать что лучше: продать это имущество или сдать в аренду.

Напомним, во Всемирном банке считают проведение приватизации одной из реформ, которая позволит обеспечить рост ВВП в 2018 году на 3,5%.

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