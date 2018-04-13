Большая приватизация: названы объекты, которые приватизируют по старым правилам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Среди объектов большой приватизации есть четыре предприятия, приватизация которых будет проводиться в соответствии со старым законодательством о приватизации. Это Одесский припортовый завод, “Сумыхимпром”, “Центрэнерго” и Запорожский производственный алюминиевый комбинат (ЗАлК). Об этом сообщили УНН в Фонде госимущества в ответе на запрос.
“Перечень объектов большой приватизации на стадии формирования, и будет утвержден Кабинетом министров. Из крупных есть 4 предприятия, приватизация которых будет проводиться в соответствии со старым законодательством о приватизации. Это ОПЗ, Сумыхимпром, Центрэнерго и ЗАлК”, — рассказали в ФГИУ.
Как добавили в Фонде госимущества, это предусмотрено переходными положениями Закона Украины о приватизации государственного и коммунального имущества, вступившего в действие 7 марта 2018 года.
Напомним, Фонд госимущества в связи со вступлением в силу нового закона о приватизации, пересмотрел перечни объектов на приватизацию в 2018 году, исключив ряд объектов.
Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития поддерживает законопроект № 8225, который предлагает отменить ряд ограничений для госкомпаний по распоряжению недвижимым имуществом и призывает Верховную Раду как можно быстрее его принять.