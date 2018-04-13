Большая приватизация: названы объекты, которые приватизируют по старым правилам

“Перечень объектов большой приватизации на стадии формирования, и будет утвержден Кабинетом министров. Из крупных есть 4 предприятия, приватизация которых будет проводиться в соответствии со старым законодательством о приватизации. Это ОПЗ, Сумыхимпром, Центрэнерго и ЗАлК”, — рассказали в ФГИУ.

Как добавили в Фонде госимущества, это предусмотрено переходными положениями Закона Украины о приватизации государственного и коммунального имущества, вступившего в действие 7 марта 2018 года.

Напомним, Фонд госимущества в связи со вступлением в силу нового закона о приватизации, пересмотрел перечни объектов на приватизацию в 2018 году, исключив ряд объектов.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития поддерживает законопроект № 8225, который предлагает отменить ряд ограничений для госкомпаний по распоряжению недвижимым имуществом и призывает Верховную Раду как можно быстрее его принять.