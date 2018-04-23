Приватизация госимущества: в ФГИУ заявили о готовности всей нормативной базы

“Фонд разработал 100% нормативной базы для запуска нового закона о приватизации. По некоторым, еще идет процесс согласования с отдельными министерствами”, - написал Трубаров.

Как уточнил он, 48 нормативных актов — постановления Кабинета министров, приказы Фонда по деятельности аукционных комиссий, типовые договора, порядок возвращения в государственную собственность объектов приватизации в случае расторжения договоров купли-продажи, формы аукционного предложения по стартовой стоимости объектов большой приватизации, порядок контроля за выполнением условий договоров и десятки других важных документов.

“Нормативные акты, касающиеся продажи объектов малой приватизации, которая будет проходить исключительно на электронных площадках готовит МЭРТ”, — уточнил Трубаров.

Напомним, в Украине насчитывается 3444 государственных предприятий. Из них, приватизации подлежат 893 предприятия, к передаче в концессию рекомендуется 359 предприятий, 1255 рекомендовано прекратить путем реорганизации или ликвидации, а по 378 государственных и казенных предприятий смена собственника не предусмотрена.