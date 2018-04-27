Велика приватизація: Фонд держмайна підготував нові правила
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Фонд державного майна України підготував нові правила залучення радника до процесу приватизації великих об’єктів. Про це у Facebook повідомив керівник ФДМУ Віталій Трубаров, передає УНН.
“Фонд розробив зміни до попередньої постанови КМУ, яка визначала порядок залучення радника”, — написав він.
Трубаров уточнив, що, по-перше, суттєво розширено перелік основних завдань радника. Зокрема, це приведення бухгалтерської звітності до міжнародних стандартів, аналіз економічних, технічних і фінансових показників, пошук шляхів вирішення реструктуризації кредиторської заборгованості, пошук потенційних інвесторів, рекомендації щодо встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги.
Крім того, за його словами, до радників застосовуватимуться ті ж обмеження, що і для покупців — перелік з 13 пунктів, визначений законом про приватизацію. Це компанії з офшорних зон (згідно з переліком, визначеним КМУ) з непрозорою структурою власності, бенефіціарні власники яких не розкриті на 100%, а також компанії, які походять з держави-агресора. Крім того, компанії, які раніше були стороною продажу об’єкта приватизації в Україні і з якими було розірвано договір через порушення.
Голова ФДМУ зазначив, що радники також не можуть одночасно бути і покупцями об’єкта приватизації.
Відповідний проект передадуть на розгляд уряду.
Нагадаємо, Фонд державного майна України вже розробив всю необхідну нормативну базу для запуску нового закону про приватизацію.