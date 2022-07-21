Великобритания увеличивает поставки оружия в Украину: противотанковые средства, беспилотники и боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Великобритания отправит в Украину десятки артиллерийских орудий и более 1600 противотанковых средств в рамках последнего снабжения западного оружия, заявил министр обороны Бен Уоллес. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.
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"Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим Украине инструменты для защиты страны от незаконного вторжения путина", - говорится в заявлении Уоллеса.
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Уоллес сказал, что Великобритания также предоставит противобатарейные радиолокационные системы, сотни беспилотников и более 50 000 единиц боеприпасов.
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Великобритания уже поставила Украине целый ряд военной техники, в том числе около 7000 единиц противотанкового оружия, сотни ракет и боевых бронированных машин, а также занимается обучением украинских солдат.
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