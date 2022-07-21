Велика Британія збільшує постачання зброї в Україну: протитанкові засоби, безпілотники та боєприпаси

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"Разом із нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо Україні інструменти для захисту країни від незаконного вторгнення путіна", - йдеться у заяві Воллеса.

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Воллес сказав, що Велика Британія також надасть протибатарейні системи радіолокації, сотні безпілотників і більше 50 000 одиниць боєприпасів.

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Велика Британія вже поставила Україні цілу низку військової техніки, у тому числі майже 7000 одиниць протитанкової зброї, сотні ракет та бойових броньованих машин, а також займається навчанням українських солдатів.

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