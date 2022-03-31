Великобритания и союзники договорились направить Украине больше летального оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Великобритания и ее союзники договорились направить Украине больше летального оружия, чтобы помочь защитить ее от вторжения россии. Об этом заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Сегодня в Украину будет поступать больше летальной помощи. Ряд стран выступили либо с новыми идеями, либо с большими обещаниями о финансах", — сказал Уоллес журналистам после того, как пообщался с более 30 международными партнерами на конференции.
Детали
Британский министр сказал, что летальная помощь включает артиллерию дальнего действия, боеприпасы и другое зенитное вооружение.
Ранее
Как писал УНН, в НАТО заверили, что страны-союзники продолжат поставлять оружие Украине до тех пор, пока это будет необходимо.