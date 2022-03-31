Великобритания и союзники договорились направить Украине больше летального оружия

Цитата

"Сегодня в Украину будет поступать больше летальной помощи. Ряд стран выступили либо с новыми идеями, либо с большими обещаниями о финансах", — сказал Уоллес журналистам после того, как пообщался с более 30 международными партнерами на конференции.

Детали

Британский министр сказал, что летальная помощь включает артиллерию дальнего действия, боеприпасы и другое зенитное вооружение.

Ранее

Как писал УНН, в НАТО заверили, что страны-союзники продолжат поставлять оружие Украине до тех пор, пока это будет необходимо.