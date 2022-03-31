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Страны НАТО продолжат поставлять оружие Украине, пока это будет необходимо

Киев • УНН

 • 269798 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Страны-союзники НАТО продолжат поставлять оружие Украине до тех пор, пока это будет необходимо. Об этом во время брифинга в четверг заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

Страны НАТО продолжат поставлять оружие Украине, пока это будет необходимо

Цитата

"Нам нужно продолжать поставлять оружие в Украину, союзники будут продолжать поставлять оружие в Украину до тех пор, пока это необходимо. Это чрезвычайно важно, потому что Украина ведет войну за свободу, за демократию, за наши общие ценности. И поэтому мы поддерживаем Украину уже много лет", - сказал Генсек.

Детали

По словам Столтенберга, союзники по НАТО активизировали поддержку Украины еще перед вторжением, так как имели очень надежные разведданные о вероятности российского вторжения.

После вторжения союзники активизировались еще больше, и теперь все больше союзников также доставляют Украине оружие, военную помощь и гуманитарную помощь, добавил он.

Кроме того, по словам Генсека, на саммите НАТО на прошлой неделе было принято твердое обязательство продолжать и дальше помогать Украине, в том числе военной поддержкой.

"Нам нужно это делать, потому что мы видим, что россия продолжает добиваться военного исхода из конфликта в Украине. Хорошо, что переговоры идут, но пока мы не видим реальных изменений в основной цели россии. А именно - иметь военный исход конфликта. И они продолжают военный конфликт", - заключил он.

Напомним

Как писал УНН, по данным разведки НАТО, отвод российских войск не фиксируют - это перемещение с целью усилить наступление в районе Донбасса.

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