Країни НАТО продовжать постачати зброю Україні, поки це буде необхідно
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Країни-союзники НАТО продовжать постачати зброю Україні до тих пір, поки це буде необхідно. Про це під час брифінгу в четвер заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.
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"Нам потрібно продовжувати поставляти зброю в Україну, союзники будуть продовжувати поставляти зброю в Україну до тих пір, поки це необхідно. Це надзвичайно важливо, тому що Україна веде війну за свободу, за демократію, за наші спільні цінності. І тому ми підтримуємо Україну вже багато років", - сказав Генсек.
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За словами Столтенберга, союзники по НАТО активізували підтримку України ще перед вторгненням, так як мали дуже надійні розвіддані про ймовірність російського вторгнення.
Після вторгнення союзники активізувалися ще більше, і тепер все більше союзників також доставляють Україні зброю, військову допомогу і гуманітарну допомогу, додав він.
Крім того, за словами Генсека, на саміті НАТО минулого тижня було прийнято тверде зобов'язання продовжувати і далі допомагати Україні, в тому числі військовою підтримкою.
"Нам потрібно це робити, тому що ми бачимо, що Росія продовжує домагатися військового результату з конфлікту в Україні. Добре, що переговори йдуть, але поки ми не бачимо реальних змін в основній меті Росії. А саме - мати військовий результат конфлікту. І вони продовжують військовий конфлікт", - уклав він.
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Як писав УНН, за даними розвідки НАТО, відведення російських військ не фіксують - це переміщення з метою посилити наступ в районі Донбасу.