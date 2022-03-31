Разведка НАТО: россия не отводит войска, она пытается перегруппироваться
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. По данным разведки НАТО, отвод российских войск не фиксируют - это перемещение с целью усилить наступление в районе Донбасса. Об этом во время брифинга в четверг заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.
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"Мы слышали недавние заявления о том, что россия свернет военные операции вокруг Киева и на севере Украины. Но россия неоднократно лгала о своих намерениях. Так что о россии можно судить лишь по ее действиям, а не по словам", - заявил генсек НАТО.
"По данным нашей разведки, российские части не отходят, а перемещаются", - добавил он.
Детали
По словам Столтенберга, россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса. В то же время россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города.
“Так что можно ожидать дополнительные наступательные действия, которые принесут еще больше страданий", - сообщил он.
Генеральный секретарь подчеркнул, что россия должна положить конец этой бессмысленной войне, вывести все свои войска из Украины и добросовестно вести переговоры.
Ранее
На этой неделе в Министерстве обороны российской федерации заявили о том, что страна-агрессор кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях.
По данным Пентагона, россия передислоцировала примерно 20% сил, которые сначала бросала на Киев. В ведомстве считают, что россияне собираются переоборудовать свои войска, пополнить их запасы, а затем использовать в других местах в Украине.