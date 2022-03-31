Розвідка НАТО: росія не відводить війська, вона намагається перегрупуватися

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"Ми чули нещодавні заяви про те, що росія згорне військові операції навколо Києва та на півночі України. Але росія неодноразово брехала про свої наміри. Так що про росію можна судити лише за її діями, а не за словами", - заявив генсек НАТО.

"За даними нашої розвідки, російські частини не відходять, а переміщуються", - додав він.

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За словами Столтенберга, росія намагається перегрупуватися, поповнити запаси та посилити наступ у районі Донбасу. Водночас росія продовжує чинити тиск на Київ та інші міста.

“Так що можна очікувати на додаткові наступальні дії, які принесуть ще більше страждань”, - повідомив він.

Генеральний секретар підкреслив, що росія має покласти край цій безглуздій війні, вивести всі свої війська з України та сумлінно вести переговори.

Раніше

Цього тижня у міністерстві оборони російської федерації заявили про те, що країна-агресор кардинально скоротить бойові дії на київському та чернігівському напрямах.

За даними Пентагону, росія передислокувала приблизно 20% сил, які спочатку кидала на Київ. У відомстві вважають, що росіяни збираються переобладнати свої війська, поповнити їх запаси, а потім використати в інших місцях в Україні.