Пентагон: россия передислоцировала с направления Киева 20% сил

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"Мы видели за последние 24 часа передислокацию небольшого процента войск и батальйонно-тактических групп, которые россия направила против Киева, вероятно, в размере 20% от того, что они имели", - сказал Кирби.

Детали

По его словам, российские войска начинают передислокацию. Некоторые из этих войск, по оценкам Пентагона, передислоцируются в белоруссию.

"Никто из них не перемещается в свой домашний гарнизон, и это важно. Если русские серьезно относятся к деэскалации, потому что это были их заявления, они должны отправить их домой. Но они этого не делают, по крайней мере пока", - сказал Кирби.

"Наша оценка, как мы сказали вчера, заключается в том, что они собираются переоборудовать свои войска, пополнить их запасы, а затем использовать их в других местах в Украине", - добавил он.

Напомним

Накануне в министерстве обороны российской федерации заявили о том, что страна-агрессор кардинально сократит боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях.

По имеющейся у Генштаба ВСУ информации, по состоянию на вечер среды российские оккупанты осуществляют частичный отвод с территории Киевской и Черниговской областей.