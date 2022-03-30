Пентагон: росія передислокувала з напрямку Києва 20% сил
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. росія передислокувала близько 20% сил, які спочатку кидала на Київ. Про відведення військ, швидше за все, не йдеться. Про це заявив на брифінгу у середу речник Пентагону Джон Кірбі, пише УНН.
Цитата
"Ми бачили за останні 24 години передислокацію невеликого відсотка військ та батальйонно-тактичних груп, які росія направила проти Києва, ймовірно, у розмірі 20% від того, що вони мали", - сказав Кірбі.
Деталі
За його словами, російські війська розпочинають передислокацію. Деякі з цих військ, за оцінками Пентагону, передислокуються до білорусі.
"Ніхто з них не переміщається до свого домашнього гарнізону, і це важливо. Якщо росіяни серйозно ставляться до деескалації, тому що це були їхні заяви, вони повинні відправити їх додому. Але вони цього не роблять, принаймні поки що", - сказав Кірбі.
"Наша оцінка, як ми сказали вчора, полягає в тому, що вони збираються переобладнати свої війська, поповнити їх запаси, а потім використати їх в інших місцях в Україні", - додав він.
Нагадаємо
Напередодні у міністерстві оборони російської федерації заявили про те, що країна-агресор кардинально скоротить бойові дії на Київському та Чернігівському напрямах.
За наявною у Генштабу ЗСУ інформацією, станом на вечір середи російські окупанти здійснюють часткове відведення з території Київської та Чернігівської областей.