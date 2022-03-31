Велика Британія та союзники домовилися направити Україні більше летальної зброї

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"Сьогодні в Україну надходитиме більше летальної допомоги. Ряд країн виступили або з новими ідеями, або з великими обіцянками про фінанси", - сказав Уоллес журналістам після того, як поспілкувався з понад 30 міжнародними партнерами на конференції.

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Британський міністр сказав, що летальна допомога включає артилерію дальньої дії, боєприпаси та інше зенітне озброєння.

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Як писав УНН, в НАТО запевнили, що країни-союзники продовжать постачати зброю Україні до тих пір, поки це буде необхідно.