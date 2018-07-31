Великобритания прислала в Украину нового спецсоветника по вопросам обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Украине будет работать новый специальный советник по вопросам обороны Великобритании. Об этом написал на своей странице в Facebook министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.
Министр сообщил, что сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине госпожой Джудит Гоф, с которой обсудили перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества в оборонной сфере на второе полугодие 2018 года.
"Во время встречи был представлен новый специальный советник от Великобритании по вопросам обороны - госпожа Линда Смит, которая будет предоставлять профессиональные советы по реформированию украинского оборонного ведомства, по вопросам внедрения проектного менеджмента, оборонного и бюджетного планирования и антикоррупционной политики", - сказал он.
Полторак поблагодарил экс-советника от Великобритании Фила Джонса "за результативное сотрудничество и усилия, которые он приложил к оборонительной реформе".
Как сообщал УНН, советник по гендерным вопросам может появиться в Минобороны.