Великобритания прислала в Украину нового спецсоветника по вопросам обороны

Министр сообщил, что сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине госпожой Джудит Гоф, с которой обсудили перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества в оборонной сфере на второе полугодие 2018 года.

"Во время встречи был представлен новый специальный советник от Великобритании по вопросам обороны - госпожа Линда Смит, которая будет предоставлять профессиональные советы по реформированию украинского оборонного ведомства, по вопросам внедрения проектного менеджмента, оборонного и бюджетного планирования и антикоррупционной политики", - сказал он.

Полторак поблагодарил экс-советника от Великобритании Фила Джонса "за результативное сотрудничество и усилия, которые он приложил к оборонительной реформе".

Как сообщал УНН, советник по гендерным вопросам может появиться в Минобороны.