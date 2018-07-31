Велика Британія прислала в Україну нового спецрадника з питань оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. В Україні працюватиме новий спеціальний радник з питань оборони Великої Британії. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН.
Міністр повідомив, що сьогодні мав зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні пані Джудіт Гоф, з якою обговорили перспективи подальшого двостороннього співробітництва у оборонній сфері на друге півріччя 2018 року.
“Під час зустрічі був представлений новий спеціальний радник від Великої Британії з питань оборони — пані Лінда Сміт, яка надаватиме фахові поради щодо реформування українського оборонного відомства, зокрема з питань впровадження проектного менеджменту, оборонного та бюджетного планування та антикорупційної політики”, — сказав він.
Полторак подякував екс-раднику від Великої Британії Філу Джонсу “за результативну співпрацю та зусилля, які він доклав у оборонну реформу”.
Як повідомляв УНН, радник із гендерних питань може з'явитись у Міноборони.