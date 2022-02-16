Великобритания удвоит количество военнослужащих в Эстонии. Войска и техника начнут перебрасываться уже сегодня

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"Великобритания удваивает численность личного состава в Эстонии и отправляет дополнительную технику, в том числе танки и боевые бронированные машины. Войска и техника начнут перебрасываться в Эстонию сегодня", — говорится в сообщении.

Детали

Объявление было сделано во время визита государственного секретаря обороны Бена Уоллеса в Брюссель для обсуждения ситуации в Украине с союзниками по Организации Североатлантического договора.

"Вместе с нашими союзниками по НАТО мы размещаем войска и средства на суше, на море и в воздухе для укрепления европейской обороны в ответ на наращивание российских вооруженных сил на границе с Украиной", — говорится в заявлении Уоллеса.

Королевский валлийский батальон, в состав которого входят бронетехника и личный состав начнет прибывать в Эстонию на следующей неделе, говорится в заявлении, добавив, что вертолеты Apache "скоро" будут проводить учения с союзниками и партнерами по НАТО в Восточной Европе.

В заявлении говорится, что на Кипре приземлились еще четыре британских истребителя Typhoon, которые начнут патрулировать небо над регионом вместе с союзниками по НАТО.

Министерство заявило, что большая часть из 350 морских пехотинцев из 45-го отряда, направленного в Польшу, уже прибыла.

Уоллес подчеркнул, что "деэскалация и дипломатия остаются единственным выходом из этой ситуации" на украинско-российской границе.

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Во время своих встреч в Брюсселе в среду Уоллес сказал, что России "необходимо привести свои действия в соответствие своих слов и по-настоящему снизить эскалацию".