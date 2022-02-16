Вторгнення все ще можливе: у Міноборони Британії скептично відреагували на відведення військ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що заяви Росії щодо відведення військ ще нічого не означають і вторгнення в Україну все ще можливе. Про це інформує УНН із посиланням на Sky News.
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"Оцініть на власні очі масштаби розгортання військ Росії на кордонах України та усіх пресконференцій, які проводив президент Путін. Цілком зрозуміло, що їхні наміри щодо України полягають у тому, щоб змінити її поведінку та ставлення НАТО до України, і вони роблять це із загрозою вторгнення", — сказав Воллес.
Посилаючись на дані розвідки, глава Міноборони Британії заявив, що РФ зосередила 60% усієї сухопутної бойової могутності на кордоні з Україною та "значну флотилію" на морі.
"Я думаю, що нічого не закінчилося, вони не зняли ноги з педалі газу. Готовність - це одна з перших ознак того, наскільки серйозно налаштована країна", - додав Воллес.
Нагадаємо
15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань та відведення своїх військ від українських кордонів.
Сьогодні, 16 лютого, у Міноборони РФ заявили, що підрозділи Південного військового округу покинули окупований Крим та повертаються до місць постійної дислокації.