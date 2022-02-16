Вторжение все еще возможно: в Минобороны Британии скептически отреагировали на отвод войск РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что заявления России по отводу войск еще ничего не значат и вторжение в Украину все еще возможно. Об этом информирует УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
"Оцените воочию масштабы развертывания войск России на границах Украины и всех пресс-конференций, которые проводил президент Путин. Вполне понятно, что их намерения в отношении Украины заключаются в том, чтобы изменить ее поведение и отношение НАТО к Украине, и они делают это с угрозой вторжения", — сказал Уоллес.
Ссылаясь на данные разведки, глава Минобороны Британии заявил, что РФ сосредоточила 60% всей сухопутной боевой мощи на границе с Украиной и "значительную флотилию" на море.
"Я думаю, что ничего не закончилось, они не сняли ноги с педали газа. Готовность - это один из первых признаков того, насколько серьезно настроена страна", - добавил Уоллес.
Напомним
15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отвод своих войск от украинских границ.
Сегодня, 16 февраля, в Минобороны РФ заявили, что подразделения Южного военного округа покинули оккупированный Крым и возвращаются к местам постоянной дислокации.