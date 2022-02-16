У Міноборони РФ заявили про виведення своїх військ з окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Міністерстві оборони Росії повідомили, що підрозділи Південного військового округу покинули окупований Крим, де проводили тактичні навчання, та повертаються до місць постійної дислокації. Про це інформує УНН із посиланням на сайт Міноборони РФ.
Деталі
Як зазначили, особовий склад підрозділу здійснив навантаження бронетехніки на гусеничному ходу: танків, бойових машин піхоти та самохідних артилерійських установок — на залізничні платформи на станціях навантаження.
Бойову техніку та військовослужбовців доправлять військовими ешелонами до пунктів постійної дислокації військових частин.
Після прибуття техніку готуватимуть до проведення чергового етапу бойового навчання, повідомили у Міноборони РФ.
Нагадаємо
15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань та відведення своїх військ від українських кордонів.
Додамо
10 лютого на загальновійськових полігонах збройних сил Республіки Білорусь розпочалася активна фаза широкомасштабних військових навчань “Союзна рішучість-2022” за участю військових сил і техніки Російської Федерації. Триватимуть навчання до 20 лютого.