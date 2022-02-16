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15 марта, 19:03 • 101695 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131988 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117431 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111454 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101486 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99081 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86270 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Минобороны РФ заявили о выводе своих войск из оккупированного Крыма

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Южного военного округа покинули оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

Детали

Как отметили, личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу: танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок — на железнодорожные платформы на станциях погрузки.

Боевую технику и военнослужащих доставят воинскими эшелонами в пункты постоянной дислокации воинских частей.

По прибытии технику будут готовить к проведению очередного этапа боевой учебы, сообщили в Минобороны РФ.

Напомним

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.

Добавим

10 февраля на общевоенных полигонах вооруженных сил Республики Беларусь началась активная фаза широкомасштабных военных учений “Союзная решительность-2022” с участием военных сил и техники Российской Федерации. Продлятся учения до 20 февраля.

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