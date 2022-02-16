В Минобороны РФ заявили о выводе своих войск из оккупированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Южного военного округа покинули оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Минобороны РФ.
Детали
Как отметили, личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу: танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок — на железнодорожные платформы на станциях погрузки.
Боевую технику и военнослужащих доставят воинскими эшелонами в пункты постоянной дислокации воинских частей.
По прибытии технику будут готовить к проведению очередного этапа боевой учебы, сообщили в Минобороны РФ.
Напомним
15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.
Добавим
10 февраля на общевоенных полигонах вооруженных сил Республики Беларусь началась активная фаза широкомасштабных военных учений “Союзная решительность-2022” с участием военных сил и техники Российской Федерации. Продлятся учения до 20 февраля.