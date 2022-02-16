Велика Британія подвоїть кількість військовослужбовців в Естонії. Війська та техніка почнуть перекидатися вже сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Велика Британія подвоїть чисельність своїх військ в Естонії в рамках розгортання НАТО на тлі напруженості, що зберігається у відносинах між Росією та Україною, йдеться в заяві міністерства оборони Сполученого Королівства в середу, інформує УНН.
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"Велика Британія подвоює чисельність особового складу в Естонії та відправляє додаткову техніку, у тому числі танки та бойові броньовані машини. Війська та техніка почнуть перекидатися до Естонії сьогодні", — йдеться у повідомленні.
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Оголошення було зроблено під час візиту державного секретаря оборони Бена Уоллеса до Брюсселя для обговорення ситуації в Україні із союзниками з Організації Північноатлантичного договору.
"Разом із нашими союзниками по НАТО ми розміщуємо війська та засоби на суші, на морі та у повітрі для зміцнення європейської оборони у відповідь на нарощування російських збройних сил на кордоні з Україною", — йдеться у заяві Уоллеса.
Королівський валлійський батальйон, до складу якого входять бронетехніка та особовий склад, почне прибувати до Естонії наступного тижня, йдеться у заяві, додавши, що гелікоптери Apache "скоро" проводитимуть навчання із союзниками та партнерами по НАТО у Східній Європі.
У заяві йдеться, що на Кіпрі приземлилися ще чотири британські винищувачі Typhoon, які почнуть патрулювати небо над регіоном разом із союзниками по НАТО.
Міністерство заявило, що більша частина із 350 морських піхотинців із 45-го загону, направленого до Польщі, вже прибула.
Уоллес наголосив, що "деескалація та дипломатія залишаються єдиним виходом із цієї ситуації" на українсько-російському кордоні.
Додамо
Під час своїх зустрічей у Брюсселі в середу Уоллес сказав, що Росії "необхідно привести свої дії у відповідність до своїх слів і по-справжньому знизити ескалацію".