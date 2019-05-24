Вечер пятницы: Киев застрял в гигантских пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. На дорогах Киева, в частности, в центре столицы, наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, максимальное затруднение движения наблюдается на бульваре Тараса Шевченко и проспекте Победы, улицах Крещатик, Большой Житомирской, Институтской, Саксаганского, Льва Толстого, Бассейной, Михаила Грушевского, Нижний Вал, на Набережном шоссе, а также на улицах Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, проспекте Степана Бандеры и Воздухофлотском проспекте.
Водителям следует учесть перекрыто движение на улицах Вадима Гетьмана и Александра Довженко.
Кроме того, значительное усложнение движения заметно на бульварах Леси Украинки и Дружбы народов, проспекте Валерия Лобановского, улицах Николая Василенко, Елены Телиги, Владимирском спуске.
На левом берегу значительное затруднение движения наблюдается на проспекте Николая Бажана, улицах Центральной, Здолбуновской, Евгения Сверстюка, бульваре Перова, проспекте Генерала Ватутина, Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе.
На мосту Патона, Северном мосту, и мосту Метро пробки наблюдаются в сторону левого берега. На Южном мосту осложнения движения наблюдается в обе стороны. На Дарницком мосту можно проехать свободно.
Напомним, во время традиционного торжественного празднования Дня столицы и Дня Киева 25 и 26 мая предусмотрено временное ограничение транспортного движения.