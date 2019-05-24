Вечір п’ятниці: Київ застряг у гігантських заторах

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КИЇВ. 24 травня. УНН. На дорогах Києва, зокрема у центрі столиці, спостерігається значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

За даними сервісу, максимальне ускладнення руху спостерігається на бульварі Тараса Шевченка та проспекті Перемоги, вулицях Хрещатик, Великій Житомирській, Інститутській, Саксаганського, Льва Толстого, Басейній, Михайла Грушевського, Нижній Вал, на Набережному шосе, а також на вулицях Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, В’ячеслава Чорновола, проспекті Степана Бандери та Повітрофлотському проспекті.

Водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Вадима Гетьмана та Олександра Довженка.

Крім того, значне ускладнення руху помітне на бульварах Лесі Українки та Дружби народів, проспекті Валерія Лобановського, вулицях Миколи Василенка, Олени Теліги, Володимирському узвозі.

На лівому березі значне ускладнення руху спостерігається на проспекті Миколи Бажана, вулицях Центральній, Здолбунівській, Євгена Сверстюка, бульварі Перова, проспекті Генерала Ватутіна, Дніпровській та Русанівській набережних, Харківському та Дарницькому шосе.

На мосту Патона, Північному мосту, та мосту Метро затори спостерігаються у бік лівого берега. На Південному мосту ускладнення руху спостерігається в обидва боки. На Дарницькому мосту можна проїхати вільно.

Нагадаємо, під час традиційного урочистого святкування Дня столиці та Дня Києва 25 та 26 травня передбачено тимчасове обмеження транспортного руху.

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