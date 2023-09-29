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Второй день: армия рф обстреляла Херсон из авиации

Второй день: армия рф обстреляла Херсон из авиации

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Российские военные атаковали Херсон с авиацией. Об этом сообщил тамошний глава Роман Мрочко, передает УНН.

Цитата

“Армия рф обстреляла Херсон из авиации. Поражение зафиксировано в Днепровском районе”, — сообщил Роман Мрочко.

Детали

Глава городской военной администрации отметил, что информация о пострадавших и разрушениях еще уточняется.
За день это уже вторая атака на город.

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Напомним

Утром 29 сентября российские войска открыли огонь по центру Херсона. В МВА сообщили, что из-за этого обстрела ранения получили двое работников КП “Парки Херсона”, которые как раз убирали территорию. Также в результате обстрела был поврежден мусоровоз.

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