росіяни, ймовірно, атакували Миколаївщину "Іскандерами" - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Під ранок російські окупанти атакували околиці Миколаєва, ймовірно, двома ракетами "Іскандер -К". Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пише УНН.
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«Били дві ракети "Іскандер-К", попередньо. Руйнувань немає, є пожежі прилеглої території. Це що стосується місця. Жертв теж на зараз серед цивільних немає», - зазначив Віталій Кім.
Доповнення
Зранку 29 вересня російські війська завдали ракетного удару по околицях Миколаєва. Влучили в об’єкт транспортної інфраструктури, який вже російські військові атакували раніше. Рятувальники гасили пожежу понад дві години.
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