росіяни, ймовірно, атакували Миколаївщину "Іскандерами" - Кім

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«Били дві ракети "Іскандер-К", попередньо. Руйнувань немає, є пожежі прилеглої території. Це що стосується місця. Жертв теж на зараз серед цивільних немає», - зазначив Віталій Кім.

Доповнення

Зранку 29 вересня російські війська завдали ракетного удару по околицях Миколаєва. Влучили в об’єкт транспортної інфраструктури, який вже російські військові атакували раніше. Рятувальники гасили пожежу понад дві години.

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