россияне, вероятно, атаковали Николаевскую область "Искандерами" - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Под утро российские оккупанты атаковали окрестности Николаева, вероятно, двумя ракетами "Искандер-К". Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет УНН.
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«Били две ракеты "Искандер-К", предварительно. Разрушений нет, есть пожары прилегающей территории. Это что касается места. Жертв тоже на сейчас среди гражданских нет», - отметил Виталий Ким.
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Утром 29 сентября российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Николаева. Попали в объект транспортной инфраструктуры, который уже российские военные атаковали ранее. Спасатели тушили пожар более двух часов.
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