Нічна атака рф на Миколаїв: мер підтвердив, що вибухи пролунали до того, як спрацювала сирена

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«Так, насправді атака відбулася до того, як спрацювала сирена. За тиждень, що минає, цих атак було вже три. І всі три – спочатку були вибухи, а потім вже лунала сирена. Наразі невідомий тип ракет, які атакували, але відомо, що після них відбуваються великі руйнування, горять пожежі», – розповів Сєнкевич.

Міський голова припустив, що повітряну тривогу не встигають оголошувати вчасно саме через балістичний тип ракет, якими атакують Миколаїв.

«З того, що мені сказали, це може бути пов’язано з тим, що йде атака балістичними снарядами, тобто снарядами балістичного типу. І це не дає можливості нашим ППО знайти їх, вчасно помітити. Тому, коли мене питають миколаївці, чи можна повертатися, я їм кажу, що я не можу брати відповідальність за ваше рішення», – сказав Сєнкевич.

За його словами, під ударом опинився об’єкт транспортної інфраструктури, який вже російські військові атакували раніше. Рятувальники гасили пожежу понад дві години. Наразі жертв немає.

«Вона (атака- ред.) була знову по об’єкту інфраструктури, який останній тиждень активно атакують росіяни. Я не знаю, що вони там шукають, бо насправді цей об’єкт був зруйнований ще на початку війни, але вони вже другий день підряд цей об’єкт атакують».

Нагадаємо

Як раніше повідомляв УНН, російські війська уночі завдали ракетного удару по околицях Миколаєва. Вони поцілили в об’єкт інфраструктури.