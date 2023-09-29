росіяни завдали ракетного удару по околицях Миколаєва, є влучання в об’єкт інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Російські війська уночі завдали ракетного удару по околицях Миколаєва. Вони поцілили в об’єкт інфраструктури. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
Деталі
Пожежу на місці вже загасили. Про постраждалих не повідомляється.
Цитата
«Зранку 29 вересня близько 04:13 місто зазнало ракетного удару. Маємо влучання в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Там зайнялась суха трава, пожежу було ліквідовано о 06:45. Деталі уточнюємо», — йдеться у повідомленні.
Додамо
Сьогодні уночі лунали вибухи у Миколаєві близько 4.00 ранку під час оголошеної повітряної тривоги.