росіяни завдали ракетного удару по околицях Миколаєва, є влучання в об’єкт інфраструктури

Деталі

Пожежу на місці вже загасили. Про постраждалих не повідомляється.

Цитата

«Зранку 29 вересня близько 04:13 місто зазнало ракетного удару. Маємо влучання в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Там зайнялась суха трава, пожежу було ліквідовано о 06:45. Деталі уточнюємо», — йдеться у повідомленні.

Додамо

Сьогодні уночі лунали вибухи у Миколаєві близько 4.00 ранку під час оголошеної повітряної тривоги.