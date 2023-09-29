У Миколаєві пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Миколаєві пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. У регіоні оголошена повітряна тривога, передає УНН.
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За інформацією місцевих жителів о 4.15 також прошимів звук вибуху у Миколаєві.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу в регіоні.
Повітряна тривога нині лунає у Миколаївській та Херсонській областях. Актуальні мапу тривог можна переглянути за посиланням.
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