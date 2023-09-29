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29 березня, 17:57 • 205649 перегляди

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29 березня, 17:57 • 265300 перегляди

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У Миколаєві пролунали вибухи

У Миколаєві пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 164130 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Миколаєві пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. У регіоні оголошена повітряна тривога, передає УНН

Деталі 

За інформацією місцевих жителів о 4.15 також прошимів звук вибуху у Миколаєві. 

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу в регіоні.

Повітряна тривога нині лунає у Миколаївській та Херсонській областях. Актуальні мапу тривог можна переглянути за посиланням.

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