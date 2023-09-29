У Миколаєві пролунали вибухи

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За інформацією місцевих жителів о 4.15 також прошимів звук вибуху у Миколаєві.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу в регіоні.

Повітряна тривога нині лунає у Миколаївській та Херсонській областях. Актуальні мапу тривог можна переглянути за посиланням.

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