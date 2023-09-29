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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве прогремели взрывы

Киев • УНН

 • 164130 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Николаеве раздались взрывы, сообщают корреспонденты Общественного. В регионе объявлена воздушная тревога, передает УНН.

Подробности

По информации местных жителей, в 4.15 также прошел звук взрыва в Николаеве.

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе в регионе.

Воздушная тревога звучит в Николаевской и Херсонской областях. Актуальные карты тревог можно просмотреть по ссылке.

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