В Николаеве прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Николаеве раздались взрывы, сообщают корреспонденты Общественного. В регионе объявлена воздушная тревога, передает УНН.
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По информации местных жителей, в 4.15 также прошел звук взрыва в Николаеве.
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе в регионе.
Воздушная тревога звучит в Николаевской и Херсонской областях. Актуальные карты тревог можно просмотреть по ссылке.
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