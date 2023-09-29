россияне нанесли ракетный удар по окрестностям Николаева, есть попадание в объект инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Российские войска ночью нанесли ракетный удар по окрестностям Николаева. Они попали в объект инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.
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Пожар на месте уже был потушен. О пострадавших не сообщается.
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«Утром 29 сентября около 04:13 город получил ракетный удар. Есть попадание в объект инфраструктуры на окраинах города. Там загорелась сухая трава, пожар был ликвидирован в 06:45. Детали уточняем», - говорится в сообщении.
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Сегодня ночью раздавались взрывы в Николаеве около 4.00 утра во время объявленной воздушной тревоги.