Ночная атака рф на Николаев: мэр подтвердил, что взрывы прозвучали до того, как сработала сирена

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Российские военные второй день подряд атакуют один и тот же объект инфраструктуры в Николаевской области. Взрывы в Николаеве прогремели до того, как была объявлена воздушная тревога. Пока неизвестен тип ракет, которые атаковали Николаев. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода городской голова Александр Сенкевич, информирует УНН.