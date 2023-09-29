Ночная атака рф на Николаев: мэр подтвердил, что взрывы прозвучали до того, как сработала сирена
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Российские военные второй день подряд атакуют один и тот же объект инфраструктуры в Николаевской области. Взрывы в Николаеве прогремели до того, как была объявлена воздушная тревога. Пока неизвестен тип ракет, которые атаковали Николаев. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода городской голова Александр Сенкевич, информирует УНН.
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«Да, на самом деле атака произошла до того, как сработала сирена. За уходящую неделю этих атак было уже три. И все три – сначала были взрывы, а потом уже звучала сирена. Пока неизвестен тип ракет, которые атаковали, но известно, что после них происходят большие разрушения, горят пожары», – рассказал Сенкевич.
Городской голова предположил, что воздушную тревогу не успевают объявлять вовремя именно из-за баллистического типа ракет, которыми атакуют Николаев.
«Из того, что мне сказали, это может быть связано с тем, что идет атака баллистическими снарядами, то есть снарядами баллистического типа. И это не дает возможности нашим ПВО найти их, вовремя заметить. Поэтому, когда меня спрашивают николаевцы, можно ли возвращаться, я им говорю, что я не могу брать ответственность за ваше решение», – сказал Сенкевич.
По его словам, под ударом оказался объект транспортной инфраструктуры, который уже российские военные атаковали ранее. Спасатели тушили пожар более двух часов. На данный момент жертв нет.
«Она (атака - ред.) была снова по объекту инфраструктуры, который последнюю неделю активно атакуют россияне. Я не знаю, что они там ищут, потому что на самом деле этот об’объект был разрушен еще в начале войны, но они уже второй день подряд этот об’объект атакуют».
Напомним
Как ранее сообщал УНН, российские войска ночью нанесли ракетный удар по окрестностям Николаева. Они попали в объект инфраструктуры.