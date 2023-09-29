росіяни зранку обстріляли середмістя Херсона: є важкопоранені

Цитата

«Зранку російські окупаційні війська обстріляли середмістя Херсона. За попередньою інформацією, важкопоранені двоє людей. Їх ушпиталили. Інформація уточнюється», - написав Мрочко у Telegram.

За його словами, дві поранених людини - працівники КП «Парки Херсону», які прибирали територію.

Також внаслідок обстрілу пошкоджений сміттєвоз.

Доповнення

Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 96 разів, відомо про трьох загиблих. Уночі ворог атакував Садове та Придніпровське.