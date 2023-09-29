россияне утром обстреляли центр Херсона: есть тяжелораненые
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Российские войска утром открыли огонь по центру Херсона, известно о двух тяжелораненых людях, сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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«Утром российские оккупационные войска обстреляли центр города Херсона. По предварительной информации, тяжелораненые два человека. Их госпитализировали. Информация уточняется», - написал Мрочко в Telegram.
По его словам, два раненых человека - работники КП «Парки Херсона», которые убирали территорию.
Также в результате обстрела поврежден мусоровоз.
Дополнение
Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 96 раз, известно о трех погибших. Ночью враг атаковал Садовое и Приднепровское.