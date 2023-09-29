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По Херсону росіяни випустили 45 снарядів, по області 96 обстрілів, троє загиблих

По Херсону росіяни випустили 45 снарядів, по області 96 обстрілів, троє загиблих

Київ • УНН

 • 131651 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 96 разів, відомо про трьох загиблих. Уночі ворог атакував Садове та Придніпровське. Про це повідомили у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив 96 обстрілів, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 45 снарядів", - написав Прокудін у Telegram.

Деталі

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію парку у Бериславському районі.

Як зазначив Мрочко, 24 ворожих обстріли 155 снарядами прийшлися по Херсонській міській територіальній громаді. "Ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Наддніпрянському та Зеленівці. Вночі противник атакував Садове та Придніпровське", - написав Мрочко у Telegram.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 5 - дістали поранення", - повідомив Прокудін інформацію про постраждалих по області за добу.

Як уточнив Мрочко, за минулу добу 3 людини загинули внаслідок ворожих обстрілів Херсонської громади, з поранених 3 людей також були у Херсонській громаді.

Доповнення

Російські військові 28 вересня надвечір обстріляли Херсон з артилерії. Через цю атаку загинули три жінки, які були в момент обстрілу на вулиці. Поруч із місцем загибелі жінок виявили дітей, їх евакуювали. 

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