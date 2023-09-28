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Артилерійський обстріл Херсону: поруч із місцем загибелі жінок виявили дітей, їх евакуювали

Артилерійський обстріл Херсону: поруч із місцем загибелі жінок виявили дітей, їх евакуювали

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Російські військові надвечір обстріляли Херсон з артилерії. Через цю атаку загинули три жінки, які були в момент обстрілу на вулиці. Поруч із місцем загибелі жінок виявили дітей, їх евакуювали. Про наслідки вечірньої атаки повідомив тамтешній міський голова Роман Мрочко, пише УНН.

Цитата

“Наразі встановлено особу однієї із загиблих внаслідок вечірнього обстрілу Корабельного району Херсона. Жінці 43 роки. Відомо, що всі три загиблих жінки у момент ворожої атаки перебували на вулиці. Співчуття рідним і близьким!”, — написав Мрочко.

Деталі

За даними Херсонської обласної прокуратури окупанти здійснили обстріл житлових кварталів Херсона близької шостої вечора. З артилерії російські загарбники вдарили по Корабельного району обласного центру.
Один з “прильотів” припав по вулиці, де перебували три жінки. Вони загинули на місці.

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За уточненням від голови МВА Романа Мрочко, поруч із місцем загибелі жінок виявили дітей. Їх оперативно евакуювали. Наразі з ними працює психолог.

За фактом загибелі жінок правоохоронці відкрили провадження по статті “порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством” (ч. 2 ст. 438 КК України).

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