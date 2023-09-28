Артилерійський обстріл Херсону: поруч із місцем загибелі жінок виявили дітей, їх евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Російські військові надвечір обстріляли Херсон з артилерії. Через цю атаку загинули три жінки, які були в момент обстрілу на вулиці. Поруч із місцем загибелі жінок виявили дітей, їх евакуювали. Про наслідки вечірньої атаки повідомив тамтешній міський голова Роман Мрочко, пише УНН.
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“Наразі встановлено особу однієї із загиблих внаслідок вечірнього обстрілу Корабельного району Херсона. Жінці 43 роки. Відомо, що всі три загиблих жінки у момент ворожої атаки перебували на вулиці. Співчуття рідним і близьким!”, — написав Мрочко.
Деталі
За даними Херсонської обласної прокуратури окупанти здійснили обстріл житлових кварталів Херсона близької шостої вечора. З артилерії російські загарбники вдарили по Корабельного району обласного центру.
Один з “прильотів” припав по вулиці, де перебували три жінки. Вони загинули на місці.
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За уточненням від голови МВА Романа Мрочко, поруч із місцем загибелі жінок виявили дітей. Їх оперативно евакуювали. Наразі з ними працює психолог.
За фактом загибелі жінок правоохоронці відкрили провадження по статті “порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством” (ч. 2 ст. 438 КК України).