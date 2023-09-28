По Миколаєву ввечері ворог завдав ракетний удар, є влучання в інфраструктуру - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Російські війська 27 вересня ввечері завдали ракетний удар по Миколаєву, було влучання в об'єкт інфраструктури, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Ввечері, 27 вересня, близько 21:44 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - написав Кім у Telegram.
Деталі
З його слів, у Миколаївському районі ввечері, 27 вересня, о 22:40 у Сухоєланецькі громаді, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, пошкоджено лінію електропостачання.
Вночі, 28 вересня, о 2:50 у Степівській громаді внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, пошкоджено господарчу споруду.
Сьогодні зранку, 28 вересня, о 04:05 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
У всіх випадках, як вказано, постраждалих немає.
Доповнення
Як повідомив Кім, загалом удень 27 та вночі 28 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 22 ворожі повітряні цілі: 2 розвідувальних БпЛА типу «Орлан» та 20 ударних БпЛА типу «Shahed 131/136».